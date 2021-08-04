То жара, то холод: как испытывали космический аппарат для изучения спутников Юпитера

Экстремальный холод и экстремальная жара. В таких условиях последний месяц провела автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства. Так её готовят к изучению спутников Юпитера.

Испытания прошли в большом космическом симуляторе в нидерландском городе Нордвейк. Конструкция оборудована крупнейшей в Европе вакуумной камерой.

[Паулине Равили, сотрудница компании]:

«Это не так, как с самолётами, которые можно отремонтировать за несколько часов. Мы должны убедиться, что во время запуска всё будет работать как надо».

Космический аппарат называется Icy Moon Explorer. Его работу проверили сначала при температуре минус 180 градусов, а потом – при плюс 250. Такая жара ждёт межпланетную станцию рядом с Венерой. Планета станет своеобразной гравитационной рогаткой для аппарата.

[Эдуардо Бернар, руководитель программы испытаний]:

«У нас есть очень мощные лампы, которые отражаются в 121 зеркале. Расположение зеркал можно регулировать в зависимости от задачи. В этом случае мы воссоздали условия рядом с Венерой, которая находится ближе к Солнцу. Почему выбрали Венеру? Потому что аппарат облетит её, прежде чем отправится к Юпитеру».

Миссия станции – изучить спутники Европу, Каллисто и Ганимед. Этому она посвятит четыре года. Треть времени аппарат уделит Ганимеду. Учёные предполагают, что под поверхностью коры спутника есть океан с жидкой водой.

[Оливье Витасс, учёный]:

«Мы будем детально исследовать Юпитер. И мы хотим узнать, есть ли благоприятные условия для жизни рядом с газовым гигантом. Мы сосредоточимся на трёх ледяных спутниках – Европе, Ганимеде и Каллисто. Попробуем выяснить, есть ли там условия для существования жизни».

Испытания межпланетной станции продлятся ещё несколько месяцев. Запуск запланирован на июнь будущего года. К Юпитеру она прилетит в 2029-м.

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