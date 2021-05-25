В атмосферу странствий погружает фестиваль песчаных скульптур в Петербурге

В атмосферу странствий можно погрузиться на фестивале песчаных скульптур в Санкт-Петербурге. В этом году тема мероприятия..

В атмосферу странствий можно погрузиться на фестивале песчаных скульптур в Санкт-Петербурге. В этом году тема мероприятия – «Мир без границ». Проходит оно на пляже Петропавловской крепости в центре города.

[Александр Грицай, куратор фестиваля]:

«Большинство наших скульптур посвящены различным культурным особенностям либо достопримечательностям той или иной страны, того или иного континента. Если у нас Бразилия, то это карнавал. Если это Северная Америка – мы взяли коренные народы за основу, то есть индейцев. Если это Египет, то это обязательно египетские фараоны и пирамиды».

15 мастеров создали 20 скульптурных композиций. Благодаря им можно совершить воображаемое путешествие в Китай, Индию, Древний Рим или солнечную Грузию.

[Руслан Арсланбаев, скульптор]:

«Наша тема «Мир без границ», и моя скульптура олицетворяет Кавказ, Грузию. Я недавно был там и вот по этим впечатлениям решил изобразить эту скульптуру».

Изюминкой фестиваля стал сказочный замок.

[Александр Грицай, куратор фестиваля]:

«За моей спиной вы видите большой, почти 10-метровый замок из песка. В этом году это некий собирательный сказочный образ. Всё равно любой песчаный фестиваль в первую очередь должен олицетворять то, что можно сделать на пляже самому – это замок из песка. Но у нас «куличик» немножко побольше, чем у большинства людей на пляже».

По примерной оценке, на строительство замка ушло больше трёхсот тонн песка. А в общей сложности на скульптуры потратили не менее 3000 тонн материала. Мастера работали 20 дней. Все скульптуры обрабатывают специальным защитным составом.

[Роман Юдин, помощник скульптора]:

«Проливаем все скульптуры клеем ПВА, смешанным с водой. Это концентрат ПВА. Обливаем – так как у нас Петербург, дожди – чтобы влага в самом песке, внутри оставалась, снаружи он был как плёнка – то есть, если потрогать, наощупь он как бетон. Делать это нужно в день по три раза и каждый день».

Фестиваль продлится до 15 сентября.

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