Испанский стартап делает стейки из заменителя мяса на 3D-принтере

Запах жареного мяса манит посетителей к одному из стендов технологической выставки Mobile World Congress в Барселоне. Здесь представляет свою продукцию испанский стартап Novameat.

Компания разработала технологию производства заменителей мяса с помощью 3D-принтера. Трёхмерная печать позволяет воссоздать фактуру настоящего мяса.

На выставке можно продегустировать инновационный продукт.

[посетитель выставки]:

«Я не почувствовал, что ем настоящее мясо, но был приятно удивлён. Я не ожидал, что фактура будет такой хорошей. Я впервые пробовал заменитель мяса. Думал, что он ещё в стадии разработки, поэтому меня приятно удивили и вкус, и фактура». [посетительница выставки]:

«Похоже на обычный кусок мяса, которое я готовлю на обед или ужин. Тот же вкус и тот же запах, такая же структура. Очень похоже».

Стартап работает над усовершенствованием технологии с 2018 года. На выставке он демонстрирует новейший 3D-принтер для создания продуктов питания.

[Александр Кампос, сотрудник компании Novameat]:

«Мы хотим, чтобы потребители узнали об очень хороших заменителях мяса на растительной основе. Нашу технологию могут использовать другие компании. Это позволит быстрее наполнить рынок продукцией».

Mobile World Congress – одна из крупнейших в мире технологических выставок. Её проводят с 1987 года. В 2020-м выставку отменили из-за пандемии. Сейчас она проходит с соблюдением строгих санитарных мер. На открытии мероприятия побывал даже король Испании.

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