Словацкий аэромобиль совершил первый междугородний полёт в тестовом режиме

Аэромобиль словацкого стратапа Klein Vision разгоняется по взлётной полосе в аэропорту Нитры. Он впервые совершает тестовый..

[Штефан Клейн, изобретатель аэромобиля]:

«Очень интересные впечатления. Мы прибыли в аэропорт затемно, потом доставили машину на взлётно-посадочную полосу. Хотя я летал в аэромобиле много часов, но, когда разгоняешься по длинной дороге, ощущения совсем другие».

Аэромобиль словацкого стратапа Klein Vision разгоняется по взлётной полосе в аэропорту Нитры. Он впервые совершает тестовый междугородний рейс. Место назначения – Братислава.

За штурвалом аэромобиля сидит изобретатель Штефан Клейн. Перелёт из Нитры в международный аэропорт Братиславы занял 35 минут.

[Штефан Клейн, изобретатель аэромобиля]:

«Здорово, что законодательство позволило нам совершить не виртуальное, а реальное испытание. Наша цель – создать реальный продукт, который однажды можно будет купить».

Прототип налетал уже 40 часов. В ходе испытаний он совершал крутые повороты на 45 градусов, поднимался на высоту 2500 метров и развивал скорость до 190 километров в час.

[Лукаш Рацж, аналитик]:

«На дорогах из-за ремонта или ДТП часто возникают пробки. Аэромобиль может перевозить человека по воздуху. В этом его преимущество».

Аэромобиль оснащён убирающимися крыльями, складывающимся хвостовым оперением, двигателем BMW мощностью 160 лошадиных сил, неподвижным винтом и баллистическим парашютом.

[Любомир Пальчак, сотрудник Института транспортных исследований]:

«Мы не можем сказать, что в ближайшие годы начнём использовать летающие автомобили, но очень хорошо, что в Словакии существует такая разработка и есть конкретный результат».

Следующий этап проекта – создание предсерийной модели с двигателем мощностью 300 лошадиных сил. Он сможет развивать скорость до 300 километров в час и пролетать до 1000 километров.

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