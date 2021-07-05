Словацкий аэромобиль совершил первый междугородний полёт в тестовом режиме
Аэромобиль словацкого стратапа Klein Vision разгоняется по взлётной полосе в аэропорту Нитры. Он впервые совершает тестовый..
Дата загрузки: 2021-07-06
[Штефан Клейн, изобретатель аэромобиля]:
«Очень интересные впечатления. Мы прибыли в аэропорт затемно, потом доставили машину на взлётно-посадочную полосу. Хотя я летал в аэромобиле много часов, но, когда разгоняешься по длинной дороге, ощущения совсем другие».
За штурвалом аэромобиля сидит изобретатель Штефан Клейн. Перелёт из Нитры в международный аэропорт Братиславы занял 35 минут.
[Штефан Клейн, изобретатель аэромобиля]:
«Здорово, что законодательство позволило нам совершить не виртуальное, а реальное испытание. Наша цель – создать реальный продукт, который однажды можно будет купить».
Прототип налетал уже 40 часов. В ходе испытаний он совершал крутые повороты на 45 градусов, поднимался на высоту 2500 метров и развивал скорость до 190 километров в час.
[Лукаш Рацж, аналитик]:
«На дорогах из-за ремонта или ДТП часто возникают пробки. Аэромобиль может перевозить человека по воздуху. В этом его преимущество».
Аэромобиль оснащён убирающимися крыльями, складывающимся хвостовым оперением, двигателем BMW мощностью 160 лошадиных сил, неподвижным винтом и баллистическим парашютом.
[Любомир Пальчак, сотрудник Института транспортных исследований]:
«Мы не можем сказать, что в ближайшие годы начнём использовать летающие автомобили, но очень хорошо, что в Словакии существует такая разработка и есть конкретный результат».
Следующий этап проекта – создание предсерийной модели с двигателем мощностью 300 лошадиных сил. Он сможет развивать скорость до 300 километров в час и пролетать до 1000 километров.
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