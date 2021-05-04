Несовершенная чечевица становится идеальной мукой для современных диет
Владельцы этой фермы в городе Пиннару в Южной Австралии превратили проблему в бизнес-возможность. Красную чечевицу, которую..
Дата загрузки: 2021-05-04
Владельцы этой фермы в городе Пиннару в Южной Австралии превратили проблему в бизнес-возможность. Красную чечевицу, которую они выращивают, не берут на экспорт, если семена потрескавшиеся и обесцвеченные.
[Филипа Лоусон, фермер]:
«Когда отвозите чечевицу в хранилище, если она не соответствует определённым визуальным характеристикам, её оценка значительно снижается, даже если в ней очень много белка и клетчатки и с ней нет абсолютно ничего плохого».
В последние годы экспорт чечевицы также пострадал от повышения пошлин. И семье Лоусон пришлось придумывать выход. Она решила перемалывать чечевицу в безглютеновую муку.
[Филипа Лоусон, фермер]:
«Мы начали тестировать её на наших детях: печь из неё, добавлять в блюда и делать из неё подливы. Теперь мы часто её используем».
Начали использовать чечевичную муку и местные пекарни. Но пришлось немного постараться, чтобы адаптировать рецепт.
[Деннис Гниел, пекарь]:
«Мы добавляли слишком много воды. Но как только скорректировали количество, стало нормально».
Хлеб и выпечка из чечевичной муки уже стали популярными.
[Брайан Клеман, продавец красной чечевицы]:
«Популярность безглютеновых продуктов растёт, наверное, быстрее всего. За ними – будущее».
Несовершенная чечевица становится идеальной мукой для современных диет.
Короткая ссылка на эту страницу: