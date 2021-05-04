Владельцы этой фермы в городе Пиннару в Южной Австралии превратили проблему в бизнес-возможность. Красную чечевицу, которую..

Владельцы этой фермы в городе Пиннару в Южной Австралии превратили проблему в бизнес-возможность. Красную чечевицу, которую они выращивают, не берут на экспорт, если семена потрескавшиеся и обесцвеченные.

[Филипа Лоусон, фермер]:

«Когда отвозите чечевицу в хранилище, если она не соответствует определённым визуальным характеристикам, её оценка значительно снижается, даже если в ней очень много белка и клетчатки и с ней нет абсолютно ничего плохого».

В последние годы экспорт чечевицы также пострадал от повышения пошлин. И семье Лоусон пришлось придумывать выход. Она решила перемалывать чечевицу в безглютеновую муку.

[Филипа Лоусон, фермер]:

«Мы начали тестировать её на наших детях: печь из неё, добавлять в блюда и делать из неё подливы. Теперь мы часто её используем».

Начали использовать чечевичную муку и местные пекарни. Но пришлось немного постараться, чтобы адаптировать рецепт.

[Деннис Гниел, пекарь]:

«Мы добавляли слишком много воды. Но как только скорректировали количество, стало нормально».

Хлеб и выпечка из чечевичной муки уже стали популярными.

[Брайан Клеман, продавец красной чечевицы]:

«Популярность безглютеновых продуктов растёт, наверное, быстрее всего. За ними – будущее».

Несовершенная чечевица становится идеальной мукой для современных диет.

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