Золото и трюфели: где делают самую дорогую в мире картошку фри
Это самая дорогая картошка фри в мире. Так гласит сертификат Книги Гиннесса. Она обладает изысканным трюфельным..
Дата загрузки: 2021-07-28
Сколько же она стоит? В знаменитом нью-йоркском ресторане Serendipity 3 порцию предлагают за 200 долларов. При этом нужно понимать, что это не основное блюдо, а только дополнение.
Обычный картофель для приготовления не подойдёт. Берут только элитный сорт Чиппербек. Аккуратно нарезанные брусочки сначала бланшируют в шампанском Dom Perignon и французском шампанском уксусе. Затем картофель обжаривают в чистом гусином жиру, который привозят с юго-запада Франции.
[Фредерик Шоэн-Киверт, повар]:
«Первое обжаривание проходит при температуре в 325 градусов. Потом картофель остужаем и обжариваем при 375 градусах. Так мы получаем хрустящую корочку и мягкую сердцевину».
Но главный ингредиент – это трюфели.
[Фредерик Шоэн-Киверт, повар]:
«Трюфели, трюфели и ещё раз трюфели. Тут у нас трюфельное масло, свежие чёрные летние трюфели. Трюфель также использован тысячами других способов. Трюфель у нас – главная звезда».
Для соуса используют дорогие сорта сыра и трюфельное масло. Всё это посыпают съедобной золотой стружкой.
Этот ресторан уже обладает не одним рекордом.
[Джо Кальдерон, директор и шеф-повар]:
«Это наш десятый рекорд. Мы уже делали самый большой в мире свадебный торт, самое дорогое в мире мороженое с фруктами, самый дорогой гамбургер в мире, а также самую большую в мире чашку горячего какао».
В период пандемии ресторан несколько месяцев был закрыт. Его директор решил, что самая дорогая картошка фри в мире станет отличным поводом для возобновления работы.
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