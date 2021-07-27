Золото и трюфели: где делают самую дорогую в мире картошку фри

Это самая дорогая картошка фри в мире. Так гласит сертификат Книги Гиннесса. Она обладает изысканным трюфельным..

Это самая дорогая картошка фри в мире. Так гласит сертификат Книги Гиннесса. Она обладает изысканным трюфельным ароматом, присыпана золотом и подаётся на хрустальном блюде.

Сколько же она стоит? В знаменитом нью-йоркском ресторане Serendipity 3 порцию предлагают за 200 долларов. При этом нужно понимать, что это не основное блюдо, а только дополнение.

Обычный картофель для приготовления не подойдёт. Берут только элитный сорт Чиппербек. Аккуратно нарезанные брусочки сначала бланшируют в шампанском Dom Perignon и французском шампанском уксусе. Затем картофель обжаривают в чистом гусином жиру, который привозят с юго-запада Франции.

[Фредерик Шоэн-Киверт, повар]:

«Первое обжаривание проходит при температуре в 325 градусов. Потом картофель остужаем и обжариваем при 375 градусах. Так мы получаем хрустящую корочку и мягкую сердцевину».

Но главный ингредиент – это трюфели.

[Фредерик Шоэн-Киверт, повар]:

«Трюфели, трюфели и ещё раз трюфели. Тут у нас трюфельное масло, свежие чёрные летние трюфели. Трюфель также использован тысячами других способов. Трюфель у нас – главная звезда».

Для соуса используют дорогие сорта сыра и трюфельное масло. Всё это посыпают съедобной золотой стружкой.

Этот ресторан уже обладает не одним рекордом.

[Джо Кальдерон, директор и шеф-повар]:

«Это наш десятый рекорд. Мы уже делали самый большой в мире свадебный торт, самое дорогое в мире мороженое с фруктами, самый дорогой гамбургер в мире, а также самую большую в мире чашку горячего какао».

В период пандемии ресторан несколько месяцев был закрыт. Его директор решил, что самая дорогая картошка фри в мире станет отличным поводом для возобновления работы.

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