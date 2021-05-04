Японская судья по дзюдо черпает вдохновение в работе с фейерверками

Акико Амано станет единственным японским судьёй по дзюдо на летних Олимпийских играх в Токио. Но это..

Акико Амано станет единственным японским судьёй по дзюдо на летних Олимпийских играх в Токио. Но это не единственная профессия бывшей спортсменки. Она также управляет японской компанией по производству фейерверков. И именно эта работа вдохновляет её как судью.

[Акико Амано, судья по дзюдо]:

«Для судьи по дзюдо ни одна минута не похожа на другую. В такой ситуации очень важно иметь мужество принять решение за долю секунды. Думаю, (мои) мужество и решимость вдохновлены фейерверками».

Акико также считает, что профессиональные навыки судьи помогают ей и в работе с фейерверками. Кстати, компания по их производству была основана более 360 лет назад. А спортсменка стала первой женщиной-руководителем в её истории.

По версии Международной федерации дзюдо японка входит в десятку лучших судей планеты. Её карьера в этой сфере длится уже 20 лет. Акико надеется, что, несмотря на пандемию, Олимпиаду в Токио не отменят, и она вновь сможет занять место судьи.

[Акико Амано, судья по дзюдо]:

«Если мы победим коронавирус и позволим присутствовать на Играх всем зрителям, то это будет хорошо. Но если они пройдут без болельщиков, я всё равно буду дорожить воспоминаниями об этом периоде жизни, проходящем в трудное время».

Свою вторую профессию Акико считает тоже важной. Она руководит работой пиротехников во время подготовки масштабных шоу фейерверков. Некоторые из них привлекают более миллиона зрителей.

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