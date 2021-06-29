Масло шиповника: польза для кожи лица

Масло шиповника получают из семян так называемой «дикой розы». Оно содержит витамины, антиоксиданты и незаменимые жирные кислоты. Эти вещества оказывают положительное влияние на кожу лица, которая особенно склонна к акне.

Масло шиповника может стать отличной природной альтернативой увлажняющему средству. «Оно содержит питательные жирные кислоты, которые, наряду с водой, являются основным ингредиентом большинства увлажняющих средств», – поясняет Гари Голденберг, доктор медицинских наук и директор факультета дерматологии в школе медицины при сети больниц Mount Sinai.

Природное масло содержит необходимые для кожи лица жирные кислоты и витамины А и С. «Благодаря этим ингредиентам масло шиповника устраняет признаки старения и пигментации, увлажняет и восстанавливает повреждённую кожу и обеспечивает мощный защитный антиоксидантный заряд – и всё это без ощущения жирности, как от традиционного жидкого масла», – говорит Сонам Ядав, доктор медицины и дерматолог- косметолог.

Осветление кожи

Вяжущие свойства масла шиповника помогают сузить поры и осветлить лицо. «Начните с небольшого количества: нанесите несколько капель на очищенную влажную кожу перед сном», – советует Сонам Ядав.

Выравнивание тона кожи

Модель Victoria’s Secret Миранда Керр говорит, что использует масло шиповника по вечерам, чтобы кожа оставалась гладкой и безупречной. Ещё одна возможная поклонница этого средства – Кэтрин, герцогиня Кембриджская. «Кэтрин использует масло шиповника в ежедневном уходе за кожей», – сообщил анонимный источник журналу US Weekly в 2015 году. «Ей нравится эффект, который оно оказывает». По слухам, её любимый бренд – Trilogy.

Масло выравнивает цвет кожи и избавляет от красных пятен на лице. Оно больше подходит для чувствительной кожи, чем лимонный сок. Кроме того, масляный экстракт шиповника восстанавливает упругость кожи. Достаточно нанести несколько капель на влажное лицо утром и перед сном.

Уменьшение шрамов

Такие ингредиенты, как жирные кислоты и витамины А и С, помогают в устранении пятен и шрамов. «Они помогают восстановить уровень коллагена, уменьшить гиперпигментацию кожи и потенциально минимизировать появление мелких морщин и даже растяжек», – утверждает Циппора Шейнхаус, доктор медицины и дерматолог из Южной Калифорнии.

Отшелушивание кожи

Подобно сахару и морской соли, масло из семян шиповника в сочетании с пищевой содой используют как натуральное отшелушивающее средство. Но, если кожа склонна к появлению прыщей, то лучше воздержаться от такой процедуры, поскольку масло может раздражать и забивать поры.

Добавка к основному уходу

Масло шиповника также можно применять в качестве добавки к основным средствам ухода за кожей. Просто добавьте 2-3 капли на 5 мл в крем, гель или молочко.