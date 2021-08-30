Индийское боевое искусство легло в основу британской школы фехтования

Боевое искусство гатка Джамму, Индия Так в старину сражались индийцы, жившие на равнине Пенджаб. Это боевое..

Боевое искусство гаткаДжамму, Индия

Так в старину сражались индийцы, жившие на равнине Пенджаб. Это боевое искусство называется гатка. Сейчас в штате Джамму и Кашмир проходит чемпионат по этому виду спорта.

В основе гатки лежит танец воинов, который помогает стать сосредоточеннее и внимательнее. Боевое искусство зародилось в XV веке. В колониальные времена оно претерпело изменения, некоторые техники запретили. При этом гатка стала основой системы фехтования для сухопутных войск Англии.

В Джамму и Кашмире стараются популяризовать гатку.

[Сучинтар Сингх, участник чемпионата]:«Многие боевые искусства, такие как фехтование, изучают по всему миру. Но гатка отстаёт». [Джитиндер Сингх, вице-президент Ассоциации по гатке]:«Боевые искусства – это замечательное увлечение, которое не оставляет времени на вредные привычки, такие как зависимость от наркотиков или социальных сетей».

Правительство Индии признало гатку национальным видом спорта в 2016 году. Местные поклонники этого боевого искусства надеются когда-нибудь провести чемпионат мира.

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