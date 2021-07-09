Шедевры на пару часов: хорватский мастер рисует на пляжах

[Никола Фалер, художник]:

«Работа исчезает, её поглощает море. На следующий день доступна новая поверхность для работы, поэтому творчеству нет конца».

Искусство не вечно. Так можно сказать про работы хорватского художника Николы Фалера. Он рисует на песке.

[Никола Фалер, художник]:

«В Осиеке, откуда я приехал, я тоже рисую на песке. Я охочусь за местами для рисования, где бывают приливы. Чудесно, когда можешь рисовать каждое утро».

Сейчас Никола участвует в культурном фестивале близ города Опозен на юге Хорватии. Его проводят ежегодно. Этот – седьмой. Местный холст – берега реки Неретвы.

[Никола Фалер, художник]:

«У меня есть 3,5 часа до прилива. Я рисую круги, вдохновляюсь традициями сакральной геометрии по всему миру – христианскими, буддистскими, индуистскими. Идей много, но время ограничено».

В ближайшем будущем Никола хочет организовать свой фестиваль рисунков на песке. Уверен, что такое занятие очень понравится детям.

[Никола Фалер, художник]:

«Рисовать на песке может каждый, это очень просто. Осенью планируем подключить детей, организуем отдельный фестиваль».

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