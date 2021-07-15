Колонию морских коньков заметили в загрязнённой греческой лагуне

Эти морские коньки стали приятной новостью для дайверов, изучающих лагуну Айтолико на западе Греции. Они говорят,..

[Василис Ментогианнис, дайвер]:

«Их здесь сотни, и если они останутся, то надежда есть. Их много. Не думаю, что где-то в Греции можно увидеть что-либо подобное».

Эти морские коньки стали приятной новостью для дайверов, изучающих лагуну Айтолико на западе Греции. Они говорят, что раз эти существа здесь обитают, то для загрязнённого промышленными отходами водоёма ещё не всё потеряно.

Дайверы говорят, что раньше количество морских коньков здесь исчислялось тысячами. Теперь осталось немного. Но главное, что они ещё есть.

[Лаброс Харелос, дайвер]:

«Я впервые увидел морских коньков, и там, где меньше всего этого ожидал. Ещё больше меня удивило, что это была целая колония».

Через узкие каналы эта лагуна соединена с более мелкой, имеющей выход к морю. В некоторых местах Айтолико из-за промышленных отходов и сельского хозяйства кислорода в воде очень мало, что приводит к гибели морских обитателей.

[Спирос Кариофиллис, рыбак]:

«Мы уже дошли до того, что улова вообще нет. Мы вылавливаем рыбы на 10-20 евро. Особенно в этом году. Нет смысла работать». [Танасис Мавроматис, представитель властей Греции]:

«Главная причина – человек. Мы разрушили экосистему, мы не позволяем ей дышать. Из-за человека вода грязная, также не поступает вода из открытого моря».

Между тем, дайверы призывают приложить усилия, чтобы защитить морских коньков.

[Василис Ментогианнис, дайвер]:

«Морские коньки могут умереть за восемь часов. Это животное ест весь день, у него нет желудка, и оно должно всё время есть. Если сероводорода станет больше, если будет резкий приток пресной воды, то мы можем их потерять».

Местные власти говорят, что много лет проверку состояния лагуны откладывали. Теперь же ЕС выделил на это средства. Однако как скоро удастся восстановить экосистему, пока неясно.

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