Бывший индийский инженер уже 30 лет делает красочных кукол
Творчество вместо технической специальности. Бывший инженер Джаян Сатхе вот уже три десятилетия создаёт красочных кукол. Пожилой..
Дата загрузки: 2021-08-23
[Джаян Сатхе, кукольник]:
«В 55 лет я решил, что выполнил все семейные обязанности и могу делать всё, что захочу, всю оставшуюся жизнь».
В умелых руках дедушки родилось уже много кукол в традиционных индийских нарядах. Каждая индивидуальна и выглядит словно живая, но только застывшая на мгновенье.
Мастеру также нравится делать фигурки в виде японских красавиц или самураев.
86-летний индиец считает создание кукол лучшим ремеслом. При этом говорит, что ему нужно продолжать развивать мастерство.
Сколько творений в коллекции бывшего инженера, неизвестно. Он просто постоянно делает кукол, не считая их.
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