Бывший индийский инженер уже 30 лет делает красочных кукол

Творчество вместо технической специальности. Бывший инженер Джаян Сатхе вот уже три десятилетия создаёт красочных кукол. Пожилой..

[Джаян Сатхе, кукольник]:

«В 55 лет я решил, что выполнил все семейные обязанности и могу делать всё, что захочу, всю оставшуюся жизнь».

Творчество вместо технической специальности. Бывший инженер Джаян Сатхе вот уже три десятилетия создаёт красочных кукол. Пожилой мужчина живёт в индийском городе Пуна.

В умелых руках дедушки родилось уже много кукол в традиционных индийских нарядах. Каждая индивидуальна и выглядит словно живая, но только застывшая на мгновенье.

Мастеру также нравится делать фигурки в виде японских красавиц или самураев.

86-летний индиец считает создание кукол лучшим ремеслом. При этом говорит, что ему нужно продолжать развивать мастерство.

Сколько творений в коллекции бывшего инженера, неизвестно. Он просто постоянно делает кукол, не считая их.

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