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Бывший индийский инженер уже 30 лет делает красочных кукол

Бывший индийский инженер уже 30 лет делает красочных кукол

Творчество вместо технической специальности. Бывший инженер Джаян Сатхе вот уже три десятилетия создаёт красочных кукол. Пожилой..

Дата загрузки: 2021-08-23

Творчество вместо технической специальности. Бывший инженер Джаян Сатхе вот уже три десятилетия создаёт красочных кукол. Пожилой мужчина живёт в индийском городе Пуна.

[Джаян Сатхе, кукольник]:
«В 55 лет я решил, что выполнил все семейные обязанности и могу делать всё, что захочу, всю оставшуюся жизнь».

В умелых руках дедушки родилось уже много кукол в традиционных индийских нарядах. Каждая индивидуальна и выглядит словно живая, но только застывшая на мгновенье.

Мастеру также нравится делать фигурки в виде японских красавиц или самураев.

86-летний индиец считает создание кукол лучшим ремеслом. При этом говорит, что ему нужно продолжать развивать мастерство.

Сколько творений в коллекции бывшего инженера, неизвестно. Он просто постоянно делает кукол, не считая их.
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