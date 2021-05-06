В лондонском музее обновили галерею с шедеврами Рафаэля

Лондонский музей Виктории и Альберта представил обновлённую галерею с картинами Рафаэля. Её отремонтировали в честь 500-летия..

Лондонский музей Виктории и Альберта представил обновлённую галерею с картинами Рафаэля. Её отремонтировали в честь 500-летия со дня смерти мастера итальянского Возрождения.

Отреставрированный зал оснащён акустическими панелями, светодиодным освещением и сделанной на заказ мебелью. Всё нацелено на то, чтобы подчеркнуть цвета и детали шедевров.

Рафаэль, который умер в 1520 году в возрасте 37 лет, написал семь больших рисунков для гобеленов, на которых изображены сцены из жизни Святых Петра и Павла. Их заказал папа Лев X для Сикстинской капеллы.

[Филипа Симпсон, работница галереи]:

«Этот музей по пропорциям почти идентичен Сикстинской капелле, где первоначально висели гобелены Рафаэля. И то, что вы видите позади меня на стенах, – это эскизы этих гобеленов. Так что они вписались сюда очень естественно».

Картины предоставили музею из королевской коллекции. С помощью QR-кодов посетители смогут открыть более подробное описание каждого произведения.

[Филипа Симпсон, работница галереи]:

«Рисунки на самом деле принадлежат Её Величеству, королеве. Они часть королевской коллекции. Музей взял их взаймы более 150 лет назад. Они попали к нам в 60-х годах XIX века. Их перевозили на лошадях и телегах. Их одолжили на длительное время».

Музей Виктории и Альберта назвали в честь королевы Виктории и её мужа принца Альберта. Он вновь откроет свои двери для публики после карантина 19 мая.

Короткая ссылка на эту страницу: