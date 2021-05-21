В Лондоне открылась выставка, посвящённая «Алисе в Стране чудес»

После перерыва в связи с эпидемией коронавируса лондонский Музей Виктории и Альберта вновь открывает двери. Здесь..

После перерыва в связи с эпидемией коронавируса лондонский Музей Виктории и Альберта вновь открывает двери. Здесь проходит выставка, посвящённая детской сказке «Алиса в Стране чудес», а также её влиянию на различные сферы искусства.

Посетители могут отправиться в увлекательное путешествие: спуститься в кроличью нору и почувствовать, каково это – откусить пирожное, после которого Алиса стала огромной.

[Кейт Бейли, куратор выставки]:

«Алиса – это персонаж, с которым мы отождествляем себя. Мы ассоциируем себя с этой юной девочкой, маленьким ребёнком, которая, путешествуя по воображаемой стране чудес, встречалась с абсурдными ситуациями, попадала во все эти необычайные приключения и встречала интересных персонажей».

Выставка охватывает пять сфер, на которые оказала влияние сказка: кино и театр, моду, искусство, музыку и фотографию.

Здесь повсюду огромные инсталляции самых известных отрывков сказки: от чаепития с Безумным Шляпником до моря слёз Алисы.

Организаторы выставки говорят, что цель экспозиции заключается в том, чтобы дать посетителям возможность увидеть Страну чудес внутри себя.

[Кейт Бейли, куратор выставки]:

«Здесь можно многое исследовать. Мы хотели, чтобы посетители побыли Алисой и сами поучаствовали в любопытном путешествии, чтобы они ощутили, как будто сами стали героями книги».

Здесь также есть комната виртуальной реальности, где, надев специальные очки, можно ещё больше погрузиться в мир Алисы.

Многие экспонаты создали сотрудники музея, которые несколько месяцев сидели без работы. В связи с пандемией некоторых пришлось уволить.

[Тристрам Хант, директор Музея Виктории и Альберта]:

«Это был действительно сложный период. В прошлом году у нас резко упало число посетителей, мы были закрыты слишком долго. Наши доходы упали, в результате чего нам пришлось сократить штат сотрудников».

Выставка «Алиса: всё страннее и страннее» будет проходить в Лондоне до декабря.

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