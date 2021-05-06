Кирпичик за кирпичиком: нью-йоркский «Леголенд» почти достроили

Вот так, кирпичик за кирпичиком, достраивают парк «Леголенд» в Нью-Йорке. Рабочие доделывают фигуры, а также проверяют,..

Вот так, кирпичик за кирпичиком, достраивают парк «Леголенд» в Нью-Йорке. Рабочие доделывают фигуры, а также проверяют, всё ли работает должным образом.

Этим летом развлекательный комплекс планируют открыть. Из-за пандемии это произойдёт на год позже изначального срока.

[Мэтт Бестерман, менеджер «Леголенда»]:

«Штат Нью-Йорк в прошлом году сделал паузу в несколько месяцев. Потом мы возобновили строительство».

Теперь рабочие пытаются успеть всё в срок.

[Мэтт Бестерман, менеджер «Леголенда»]:

«Курорт «Леголенд-Нью-Йорк» откроется этим летом. Это будет девятый тематический парк «Леголенд» в мире и третий в Северной Америке».

Пандемия замедлила не только строительство, но и проектирование парка.

[Энди Мартин, креативный директор проекта]:

«Что касается дизайна, то, если раньше мы лично встречались и обсуждали все рисунки, то затем пришлось делать это удалённо через камеру. Это дольше и сложнее. Было непросто».

В парке появятся новые аттракционы. Среди них Factory Adventure Ride, в котором используется технология распознавания лиц. Она поможет делать миниатюрные фигуры гостей.

И, конечно же, парк будет полон кубиков Lego.

[Мэтт Бестерман, менеджер «Леголенда»]:

«В тематическом парке и отеле – 30 миллионов кубиков лего. Также есть 15 тысяч лего-фигурок».

В этом году на территории курорта также планируют открыть отель. Однако какова будет его заполняемость, пока неизвестно, поскольку в мире продолжают действовать карантинные ограничения.

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