Кирпичик за кирпичиком: нью-йоркский «Леголенд» почти достроили
Вот так, кирпичик за кирпичиком, достраивают парк «Леголенд» в Нью-Йорке. Рабочие доделывают фигуры, а также проверяют,..
Дата загрузки: 2021-05-06
Этим летом развлекательный комплекс планируют открыть. Из-за пандемии это произойдёт на год позже изначального срока.
[Мэтт Бестерман, менеджер «Леголенда»]:
«Штат Нью-Йорк в прошлом году сделал паузу в несколько месяцев. Потом мы возобновили строительство».
Теперь рабочие пытаются успеть всё в срок.
[Мэтт Бестерман, менеджер «Леголенда»]:
«Курорт «Леголенд-Нью-Йорк» откроется этим летом. Это будет девятый тематический парк «Леголенд» в мире и третий в Северной Америке».
Пандемия замедлила не только строительство, но и проектирование парка.
[Энди Мартин, креативный директор проекта]:
«Что касается дизайна, то, если раньше мы лично встречались и обсуждали все рисунки, то затем пришлось делать это удалённо через камеру. Это дольше и сложнее. Было непросто».
В парке появятся новые аттракционы. Среди них Factory Adventure Ride, в котором используется технология распознавания лиц. Она поможет делать миниатюрные фигуры гостей.
И, конечно же, парк будет полон кубиков Lego.
[Мэтт Бестерман, менеджер «Леголенда»]:
«В тематическом парке и отеле – 30 миллионов кубиков лего. Также есть 15 тысяч лего-фигурок».
В этом году на территории курорта также планируют открыть отель. Однако какова будет его заполняемость, пока неизвестно, поскольку в мире продолжают действовать карантинные ограничения.
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