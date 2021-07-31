Тигрицу, охотившуюся на собак, вернули в дикую природу в Амурской области

Она вымещала «обиду» на собаках, а теперь возвращается в дикую природу. Полосатую хищницу отловили в Приморском..

Она вымещала «обиду» на собаках, а теперь возвращается в дикую природу. Полосатую хищницу отловили в Приморском крае и через три месяца реабилитации выпускают в Амурской области. В России впервые перемещают тигра старше восьми лет на такое большое расстояние.

И реабилитация, и переселение – результат трагического поворота судьбы хищной кошки. Внимание к себе она приковала тем, что в апреле этого года начала охотиться на собак в деревнях на юге Приморского края. Отпугнуть тигрицу не получилось. После немалых усилий её поймали и доставили в центр «Амурский тигр».

В ходе обследования специалисты выяснили причину необычного поведения.

[Сергей Арамилев, директор филиала центра «Амурский тигр»]:

«Тигрица оказалась в стрессовой обстановке. По всей видимости, по вине людей потеряла двух тигрят. Своё недовольство, свою печаль проявляла тем, что нападала на домашних животных, на собак».

Первое время пребывания в центре у хищницы продолжали проявляться проблемы в поведении. Потом её состояние пришло в норму.

[Сергей Арамилев, директор филиала центра «Амурский тигр»]:

«Её нахождение в реабилитационном центре было вынужденным. И мы ждали того времени, когда животное перестроится и будет готово нормально реагировать на окружающую действительность».

В центре удостоверились, что тигрица нормально охотится и избегает встречи с человеком. После этого решили её выпустить. Предварительно провели ветеринарный осмотр и надели ошейник с GPS-трекером.

Из-за жары хищницу перевозили ночью. Использовали металлическую клетку с кондиционированием и подачей питьевой воды. За тигрицей постоянно наблюдали с помощью видеокамер.

В Приморском крае достаточно плотная популяция тигров. Поэтому сотрудники центра и решили переместить подопечную в Амурскую область. Здесь ей хватит и пространства, и корма.

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