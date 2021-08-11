Тигр убил работницу сафари-парка в Чили

В чилийском сафари-парке тигр напал на молодую сотрудницу. Женщина скончалась на месте. [Уильямс Эспиноза, капитан полиции

[Уильямс Эспиноза, капитан полиции]:

«Утром она производила уборку и чинила клетку одного из тигров. Когда она вошла, то не увидела, что дверь в клетку открыта. Тигр тут же на неё напал».

В чилийском сафари-парке тигр напал на молодую сотрудницу. Женщина скончалась на месте.

По данным полиции, женщина была ранена в шею. Её имя пока не разглашается.

[Хорхе Мена, прокурор]:

«Мы ведём расследование этой смерти – каковы были её причины и обстоятельства. Позже сообщим, есть ли здесь ещё виновные».

Этот сафари-парк находится в городе Ранкагуа в 60 километрах к югу от столицы Сантьяго. Животные перемещаются по нему свободно, и посетители ездят среди них на специально оборудованных автомобилях.

Когда на территории ведутся какие-либо обслуживающие работы, зверей загоняют в клетки.

Что пошло не так в этот раз, пока неизвестно. Теперь парк закрыли на неопределённое время.

[Пабло Ортис, региональная служба здравоохранения]:

«Сейчас вся деятельность сафари-парка приостановлена. Он будет закрыт до тех пор, пока не прояснится ситуация с протоколами безопасности для работников».

Что сейчас с тигром-убийцей, тоже не сообщается. Связаться с администрацией парка журналисты пока не смогли.

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