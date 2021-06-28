Крокодил на пороге: как на Шри-Ланке отлавливали трёхметровую рептилию
Вот такого опасного гостя увидела рано утром жительница шриланкийской деревни, когда открыла дверь и хотела выйти..
Дата загрузки: 2021-06-28
Однако справиться с грозной рептилий оказалось нелегко. Крокодил яростно щёлкал зубами и катался по полу. После долгих усилий хищника удалось связать.
[владелец дома]:
«Думаю, он пришёл из соседнего водоёма, который опустел, поскольку оттуда брали воду на полив. Крокодил пытался добраться до большего водоёма на другой стороне деревни».
Горемычного крокодила увезли из деревни и выпустили на волю в национальном парке Миннерия.
На Шри-Ланке обитает почти 100 видов змей и более 100 видов рептилий, в том числе крокодилов. Здесь встречается два вида этих пресмыкающихся – гребнистый и болотный.
Короткая ссылка на эту страницу: