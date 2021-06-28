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Крокодил на пороге: как на Шри-Ланке отлавливали трёхметровую рептилию

Крокодил на пороге: как на Шри-Ланке отлавливали трёхметровую рептилию

Вот такого опасного гостя увидела рано утром жительница шриланкийской деревни, когда открыла дверь и хотела выйти..

Дата загрузки: 2021-06-28

Вот такого опасного гостя увидела рано утром жительница шриланкийской деревни, когда открыла дверь и хотела выйти из дома. На веранду забрёл почти трёхметровый крокодил. Люди позвонили в полицию города Хабарана, и к ним направили команду специалистов.

Однако справиться с грозной рептилий оказалось нелегко. Крокодил яростно щёлкал зубами и катался по полу. После долгих усилий хищника удалось связать.

[владелец дома]:
«Думаю, он пришёл из соседнего водоёма, который опустел, поскольку оттуда брали воду на полив. Крокодил пытался добраться до большего водоёма на другой стороне деревни».

Горемычного крокодила увезли из деревни и выпустили на волю в национальном парке Миннерия.

На Шри-Ланке обитает почти 100 видов змей и более 100 видов рептилий, в том числе крокодилов. Здесь встречается два вида этих пресмыкающихся – гребнистый и болотный.
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