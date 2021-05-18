Рекордно большая группа мигрантов вторглась в испанский полуанклав Сеута

В испанский полуанклав Сеута на северном побережье Африки вторглись 3000 марокканцев. Это рекордное число мигрантов, нелегально..

В испанский полуанклав Сеута на северном побережье Африки вторглись 3000 марокканцев. Это рекордное число мигрантов, нелегально пересёкших границу Испании за сутки.

В Сеуту ворвались в основном молодые мужчины. Также есть семьи с детьми. По данным испанских властей, в общей сложности через границу перебралась примерно 1000 несовершеннолетних. Люди добирались до испанской территории на резиновых лодках и даже вплавь на надувных кругах.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что усилит охрану границы в Сеуте. Мигрантов размещают во временных лагерях. Согласно договору между Испанией и Марокко, людей, нелегально пересёкших границу, вышлют обратно в страну проживания.

Испанские СМИ предполагают, что марокканское правительство намеренно ослабило пограничный контроль. Оно недовольно тем, что Испания разрешила въезд на свою территорию Брагиму Гали – лидеру сепаратисткой организации «Фронт Полисарио», которая борется за контроль над Западной Сахарой и ведёт боевые действия с армиями Марокко и Мавритании.

В апреле Министерство иностранных дел Марокко резко осудило решение Испании впустить Гали, не поставив в известность марокканские власти. Оно заявило, что это будет иметь последствия для двусторонних отношений.

Испанские города Сеута и Мелилья долгое время были популярными маршрутами для африканских мигрантов, стремящихся попасть в Европу. При этом Испания не предоставляет марокканцам статус беженца, но разрешает оставаться несовершеннолетним, прибывшим без сопровождения взрослых.

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