В Австралии пожилым мигрантам находят работу, чтобы они быстрее вливались в общество
Эритрейка Абебеа Бераки 27 лет провела в лагере для беженцев в Судане и лишь четыре года..
Дата загрузки: 2021-05-27
[Абебеа Бераки, мигрантка из Эритреи]:
«Как только я получила документы, сразу начала учить английский и искать работу. Также я узнавала, как составлять резюме».
Таким пожилым беженцам, как Абебеа, помогает устроиться Центр по работе с мигрантами в Тасмании. Женщину взяли в кафе города Хобарт.
[Кларисса Адриэль, сотрудница Центра по работе с мигрантами]:
«Работа – это, возможно, их первый шаг к адаптации в обществе. Они выстраивают отношения с коллегами, знакомятся с новой культурой и начинают чувствовать себя частью этой страны».
В Центре по работе с мигрантами считают важным поддерживать пожилых выходцев из других стран.
[Кларисса Адриэль, сотрудница Центра по работе с мигрантами]:
«Отсутствие работы, особенно когда есть навыки и желание трудиться, может оказать пагубное влияние на благополучие людей. Они могут почувствовать себя чужими, у них также могут появиться денежные проблемы».
Работа в коллективе помогает мигрантам быстрее влиться в общество.
[Меган Квилл, сотрудница кафе]:
«Они постоянно изучают английский язык, и, чем больше работают на кухне, тем лучше он становится».
[Абебеа Бераки, мигрантка из Эритреи]:
«В Австралии у меня никого не было, но теперь в этом кафе у меня много друзей».
Кафе и другие заведения общепита в Тасмании дают работу пожилым мигрантам уже два года.
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