57 мигрантов утонули у берегов Ливии на пути в Европу

Не менее 57 мигрантов утонули у берегов Ливии в Средиземном море. Они вместе с другими искателями..

Не менее 57 мигрантов утонули у берегов Ливии в Средиземном море. Они вместе с другими искателями убежища вышли на лодке из города Хомс и, вероятно, собирались добраться до Европы. Вскоре судно начало тонуть и перевернулось.

Местные рыбаки и ливийская береговая охрана спасли 18 человек. Это выходцы из Нигерии, Ганы и Гамбии. Тела пропавших из моря не извлекли.

[Пол Диллон, сотрудник Международной организации по миграции]:

«Выжившие рассказали нашим сотрудникам, которые регулярно реагируют на эти душераздирающие события, что не менее 57 человек пропали без вести. В том числе примерно 20 женщин и двое младенцев».

Этим летом из-за благоприятной погоды из Ливии и Туниса стало отплывать больше лодок с мигрантами. Они пытаются добраться до Европы в надежде на лучшую жизнь.

[Пол Диллон, сотрудник Международной организации по миграции]:

«С учётом последней трагедии, в 2021 году число погибших на центрально-средиземноморском маршруте достигло 970 человек. Это мужчины, женщины и дети. В этом году по миграционному маршруту следовало больше лодок. Стало больше тех, кого перехватили, и тех, кто добрался до цели».

Сотрудники Международной организации по миграции обеспокоены судьбой мигрантов, которых вернули в Ливию.

[Пол Диллон, сотрудник Международной организации по миграции]:

«По прошлому опыту мы знаем, что в Ливии перехваченных мигрантов, как правило, помещают в центры содержания под стражей. Там с ними жестоко обращаются и эксплуатируют. Эти случаи задокументированы».

Обычно выходцы из неблагополучных стран направляются в рискованное путешествие на старых и ненадёжных лодках, которые часто переполнены. По данным УВКБ ООН, в море гибнет каждый шестой или седьмой мигрант.

В 2017 году военно-морские силы Евросоюза начали активно перехватывать лодки с искателями убежища и возвращать их в Ливию. После этого желающих попасть в Европу стало меньше.

Короткая ссылка на эту страницу: