Американские маслкары посоревновались в скорости под Москвой
Четыре десятка маслкаров и просто классических американских автомобилей выступили на гонках Russian Weekend Drags в Подмосковье...
Дата загрузки: 2021-05-18
[Дмитрий Войнов, организатор]:
«Здесь собрались все, кто любит Америку. Даже Porsche, который здесь, тоже сделан для Америки. Поэтому всё про Америку – во-первых. А, во-вторых, американские автомобили очень харизматичные, они огромные, они комфортные, они быстрые, они рычат. Это целая культура, которая воспитывалась фильмами, которые мы все смотрели, начиная с детства, с 90-х годов».
В гонках участвует и машина с необычной судьбой.
[Дмитрий Войнов, организатор]:
«Самая старая – это Chevrolet Sedan Delivery, это 55-й год. Автомобиль покупался новым в Америке в 55-м году и владельцем использовался только для гонок. Он участвовал в гонках всю свою жизнь. И, когда владелец стал старым, он сказал: «Я продам эту машину, если только она продолжит свой гоночный путь»».
Гонки Russian Weekend Drags организуют дважды в год. Первые соревнования провели 17 лет назад. В рамках мероприятии также проходит выставка классических американских автомобилей, не участвующих в заездах.
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