«Извержение может начаться в любой момент»: из Гомы устремился новый поток беженцев

Новая волна беженцев устремилась из конголезского города Гома после того, как власти заявили, что второе извержение..

[житель Гомы]:

«Журналисты и власти сказали людям в случае извержения следовать обозначенным маршрутам. <…> Но к сожалению, когда люди видят, что другие бегут, они тоже начинают бежать, потому что боятся. Мы просим милости у Бога».

Новая волна беженцев устремилась из конголезского города Гома после того, как власти заявили, что второе извержение вулкана Ньирагонго может начаться в любой момент. Тысячи жителей покинули город в четверг. Некоторые отправились пешком по сельской местности, местами покрытой лавой.

В Гоме живёт около двух миллионов человек. Многие уже покинули свои дома после предыдущего извержения 23 мая.

Теперь же под городом и прилегающим к нему озером Киву сейсмологи обнаружили магму. Люди боятся, что она начнёт вырываться на поверхность земли. Спрогнозировать такое извержение заранее практически невозможно.

[жительница Гомы]:

«Прямо перед моим домом образовалась трещина – очень большая, её пришлось закрывать камнями. Этим утром власти сказали, что если где-то трещины, то жителям нужно уехать. Нам сказали эвакуироваться в Саке. Сначала мы не хотели, но потом увидели, что все уходят. Все наши соседи уехали».

В результате извержения вулкана Ньирагонго в минувшую субботу погиб 31 человек, десятки остаются пропавшими без вести. Лавовый поток накрыл 17 населённых пунктов, но до самой Гомы не дошёл. Однако с тех пор местность сотрясли сотни связанных с вулканом подземных толчков.

Ньирагонго – один из самых активных вулканов в мире. Во время его извержения 19 лет назад погибло более 200 человек. А в 1977 году его жертвами стало более 600 жителей.

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