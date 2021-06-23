В сообразительности и умении маневрировать посоревновались владельцы ретроавто на Урале

Винтажные «москвичи», «фольксвагены» и «понтиаки» собрались на ралли ретромашин в Верхней Пышме на Среднем Урале. К..

Винтажные «москвичи», «фольксвагены» и «понтиаки» собрались на ралли ретромашин в Верхней Пышме на Среднем Урале. К соревнованию допускают автомобили не моложе 30 лет.

[Евгений Лобанов, участник ралли]:

«Когда едешь на каком-нибудь Bentley, Porsche или ещё на чём-нибудь, люди смотрят и завидуют. А, когда ты едешь на этой, люди вроде завидуют, но радуются вместе с тобой, что такая машина есть, вызывает улыбку и положительные эмоции. Очень приятно, когда есть такая реакция у людей».

Cadillac Eldorado 77-го года с мощным двигателем 8,2 литра – гордость и радость владельца. Автомобиль оснащён климат- и круиз-контролем, а также откидывающимся верхом с электроприводом.

[Игорь Глухих, участник ралли]:

«Была мечта юности, когда в 90-х годах к нам хлынул американский кинематограф, и мы на видеомагнитофонах смотрели эти фильмы, и там показывали американские классические машины – я уже тогда был влюблён в эти машины – большие красивые, очень комфортные и представительские».

А у этого старенького москвича нет даже зеркал заднего вида, но от этого, в глазах владельцев, он ценности не теряет.

[Павел Абсалямов, участник ралли]:

«Это «Москвич-401» 49-го года выпуска. Сохранилась в прекрасном состоянии. Семейная наша ценность. На ней ездил дедушка, отец, поэтому мы бережно храним, бережём».

Подходит время старта. Участникам за час до соревнований выдали зашифрованную дорожную карту. Маршрут протяжённостью 80 километров проходит по улицам Екатеринбурга и его окрестностей.

[Станислав Чуркин, соорганизатор ралли]:

«Цель дорожной карты – дать возможность получить удовольствие от этого движения, поскольку если в карте всё будет написано очень просто, то, наверняка, через полчаса движения вам будет уже неинтересно и скучно».

На маршруте расположены пять контрольных точек. Прибыть надо вовремя. За опоздание – штрафные баллы, за излишнюю торопливость – тоже. На контрольных точках участники должны выполнять задания, демонстрируя навыки вождения своим авто.

[Евгений Бушуев, победитель в спортивной категории]:

«Сложно, поскольку упражнения были рассчитаны на небольшие машины. Но у нас и у владельцев машин чуть побольше, вроде «чаек» и американцев, были сложности с габаритами. Потому что площадки были маленькие, а машины у нас большие. Но так в целом справились, но медленнее, чем маленькие машины».

Всего в ралли участвовали 56 команд из Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Челябинска и других российских городов.

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