В Москве после череды аварий ограничивают скорость электросамокатов

В Москве появятся так называемые медленные зоны для арендованных электросамокатов. В центре города их скорость будет..

В Москве появятся так называемые медленные зоны для арендованных электросамокатов. В центре города их скорость будет автоматически снижаться до 15 километров в час. Такие меры последовали после череды дорожно-транспортных происшествий.

Российские законы пока никак не регулируют движение на самокатах и подобном транспорте.

[Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём»]:

«Я могу оценить ситуацию как неуправляемую, потому что люди, которые используют средства индивидуальной мобильности – самокаты, сегвеи, моноколёса и так далее – фактически находятся, можно сказать, вне правового поля».

Электросамокаты способны ехать очень быстро. Часто они проносятся по тротуарам на скорости 20 или 40 километров в час, а иногда и быстрее. При падении с электросамоката люди получают тяжёлые травмы. При наезде на пешехода страдают обе стороны.

Кроме того, по словам экспертов, человек, выехавший на дорогу на самокате, по-прежнему остаётся пешеходом. Поэтому в случае ДТП водителю автомобиля трудно доказать свою невиновность, даже когда он не виноват.

В других городах России также задумываются об ограничении скорости электросамокатов.

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