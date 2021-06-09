В Москве после череды аварий ограничивают скорость электросамокатов
В Москве появятся так называемые медленные зоны для арендованных электросамокатов. В центре города их скорость будет..
Дата загрузки: 2021-06-09
Российские законы пока никак не регулируют движение на самокатах и подобном транспорте.
[Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём»]:
«Я могу оценить ситуацию как неуправляемую, потому что люди, которые используют средства индивидуальной мобильности – самокаты, сегвеи, моноколёса и так далее – фактически находятся, можно сказать, вне правового поля».
Электросамокаты способны ехать очень быстро. Часто они проносятся по тротуарам на скорости 20 или 40 километров в час, а иногда и быстрее. При падении с электросамоката люди получают тяжёлые травмы. При наезде на пешехода страдают обе стороны.
Кроме того, по словам экспертов, человек, выехавший на дорогу на самокате, по-прежнему остаётся пешеходом. Поэтому в случае ДТП водителю автомобиля трудно доказать свою невиновность, даже когда он не виноват.
В других городах России также задумываются об ограничении скорости электросамокатов.
Короткая ссылка на эту страницу: