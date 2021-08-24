Почему в австралийском городе много мощных винтажных авто

Пламя, вырывающееся из выхлопной трубы винтажного автомобиля. В австралийском городе Рокингем такое точно не вызовет нареканий...

Пламя, вырывающееся из выхлопной трубы винтажного автомобиля. В австралийском городе Рокингем такое точно не вызовет нареканий. Местные жители – пылкие поклонники мощных моторов и классических машин. А недавно они решили создать клуб автолюбителей.

Главный герой здесь – этот Chevrolet 57-го года. Когда-то его использовали в коммерческих целях, а сейчас он просто радует своего владельца.

[Стивен Андерсон, владелец автомобиля]:

«В эту машину вложено много пота, крови, слёз и любви».

За два месяца в клуб вступили сотни человек.

[Анейра Мэй, основательница клуба Rumble in Rocko]:

«В Рокингеме всегда были очень хорошие машины. Если утром выйти на улицу попить кофе, то увидишь множество машин с потрясающими стальными бамперами. Это изумительно».

А этот брутальный Ford Mustang нарекли именем Салли. Но удивляться тут нечему – за рулём спортивного авто сидит женщина. Как оказалось, в Рокингеме классические машины любят не только мужчины.

[Шэрон Паттерсон, владелица автомобиля]:

«К нам присоединяется всё больше женщин, и это здорово».

Члены клуба надеются, что жители Рокингема оценят их усилия, вложенные в то, чтобы сохранить классические автомобили в хорошем состоянии. Они также хотят показать, что на мощных машинах ездят не только любители превышать скорость.

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