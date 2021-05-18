В чилийской Патагонии выпустили 14 птиц нанду, которым угрожает исчезновение

В Чили выпустили в дикую природу 14 птиц нанду. Их вырастили в заповеднике Томпкинса. Теперь пернатые..

[Кристиан Сауседо, сотрудник заповедника]:

«Выпуская нанду в дикую природу, мы хотим, чтобы популяция этих птиц увеличилась. Со временем нанду смогут самостоятельно поддерживать свою численность».

В Чили выпустили в дикую природу 14 птиц нанду. Их вырастили в заповеднике Томпкинса. Теперь пернатые будут жить в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Патагонии.

Нанду очень важны для экосистемы Патагонии, поскольку помогают распространять семена растений по всему региону. Здесь эти птицы почти исчезли из-за браконьерства.

[Кристиан Сауседо, сотрудник заповедника]:

«Мы постепенно увеличиваем популяцию. Сначала мы выпустили примерно 20 птиц. Сейчас, согласно переписи, их уже 70. Наша цель – добиться того, чтобы в дикой природе было 100 взрослых нанду».

Нанду – это нелетающие птицы, которые внешне напоминают африканского страуса. Однако они меньше, и шея у них не голая, а покрыта перьями. Эти птицы могут бегать со скоростью 60 километров в час, а также хорошо плавают.

Нанду обитают в Южной Америке на территориях Чили, Аргентины, Парагвая и нескольких других стран.

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