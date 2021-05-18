В чилийской Патагонии выпустили 14 птиц нанду, которым угрожает исчезновение
В Чили выпустили в дикую природу 14 птиц нанду. Их вырастили в заповеднике Томпкинса. Теперь пернатые..
Дата загрузки: 2021-05-18
[Кристиан Сауседо, сотрудник заповедника]:
«Выпуская нанду в дикую природу, мы хотим, чтобы популяция этих птиц увеличилась. Со временем нанду смогут самостоятельно поддерживать свою численность».
Нанду очень важны для экосистемы Патагонии, поскольку помогают распространять семена растений по всему региону. Здесь эти птицы почти исчезли из-за браконьерства.
[Кристиан Сауседо, сотрудник заповедника]:
«Мы постепенно увеличиваем популяцию. Сначала мы выпустили примерно 20 птиц. Сейчас, согласно переписи, их уже 70. Наша цель – добиться того, чтобы в дикой природе было 100 взрослых нанду».
Нанду – это нелетающие птицы, которые внешне напоминают африканского страуса. Однако они меньше, и шея у них не голая, а покрыта перьями. Эти птицы могут бегать со скоростью 60 километров в час, а также хорошо плавают.
Нанду обитают в Южной Америке на территориях Чили, Аргентины, Парагвая и нескольких других стран.
Короткая ссылка на эту страницу: