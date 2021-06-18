Продукты на Кубе дорожают с пугающей скоростью
Последний год многие кубинцы каждый день просыпались с вопросом, где найти такие базовые товары, как молоко,..
Дата загрузки: 2021-06-18
Последний год многие кубинцы каждый день просыпались с вопросом, где найти такие базовые товары, как молоко, свинина, рис, лекарства или шампунь. Теперь же, даже если это найти получается, их всё больше мучает вопрос, когда же перестанут расти цены.
С января этого года, когда власти острова впервые за десятилетия девальвировали песо, всё стало дорожать с пугающей скоростью. В то время власти изменили курс с одного к одному на 24 к одному.
Как предполагается, инфляция уже достигла трёхзначного показателя.
[Вилко Гей, местный житель]:
«Всё подорожало. Даже самые дорогие цветы стали стоить ещё дороже. Всё подорожало».
Одновременно с девальвацией власти повысили зарплаты и пенсии. Однако этого оказалось мало.
[Меланис Санчес, местная жительница]:
«Зарплаты выросли, что хорошо для всех, но цены тоже выросли, в основном в частном секторе, на продукты питания, которые сейчас трудно достать».
В прошлом году после нескольких лет застоя темпы роста экономики Кубы сократились на 11%. Как считают экономисты, спад продолжается.
[Омар Эверлени, экономист]:
«Кубинская экономика столкнулась с высокой инфляцией, поэтому мы можем сказать, что это почти гиперинфляция».
Бутылку растительного масла, которая раньше стоила 50 песо, теперь можно купить за 200. А упаковка сосисок, стоившая 30 песо, теперь обойдётся все 80.
[Ана Ребека, местная жительница]:
«Власти раньше продавали светодиодные лампы по 30 песо. На чёрном рынке они теперь стоят от 400 до 500 песо, а в государственных магазинах их нет, даже за конвертируемую валюту. Так что у меня в доме две комнаты без света именно по этой причине».
[Арислейдис Бланко, местная жительница]:
«Все переживают, что цены растут, с каждым днём всё хуже. И реальность очень печальная для многих семей».
На прошлой неделе власти объявили, что рассчитываться наличной американской валютой больше нельзя. Причина в санкциях времён Трампа, которые запрещают иностранным банкам принимать доллары с Кубы.
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