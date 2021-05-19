8-летняя венесуэлка мечтает участвовать в веломотокроссе на Олимпиаде-2032

Восьмилетняя венесуэлка Камила мечтает не о куклах, а об олимпийском золоте. В три года девочка села..

[Камила Иачини, велосипедистка]:

«Мотокросс – это здорово. Занятие любым видом спорта, будь то велосипед или футбол, требует дисциплины и настойчивости. И если есть упорство, можно осуществить свои мечты».

Восьмилетняя венесуэлка Камила мечтает не о куклах, а об олимпийском золоте. В три года девочка села на велосипед и с тех пор тренируется. Она уже несколько лет участвует в соревнованиях по велосипедному мотокроссу в своей стране.

Девочку вдохновила Олимпиада 2016 года. Она смотрела, как выступают венесуэльские гонщики на веломотокроссе, и ей понравился этот вид спорта.

[Марио Иачини, отец девочки]:

«Ей было 3 года, когда она увидела женщин-олимпийцев. После того как спортсменки финишировали, она сказала: «Папа, я хочу быть олимпийцем». У меня до сих пор мурашки по коже, никогда этого не забуду. В три года дети о таком не думают».

Камила делает успехи, и у неё уже 25 наград. Следующие одиннадцать лет она планирует готовиться к Олимпиаде 2032 года. А родители обещают поддерживать дочку на этом пути.

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