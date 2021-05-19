В Москве установилась аномальная жара
В Москве установилась непривычная для мая 30-градусная жара. Люди выходят загорать. Многие стараются быть поближе к..
Дата загрузки: 2021-05-19
[Татьяна, жительница Москвы]:
«Для меня это очень прекрасная погода. Хотелось бы, чтобы в мае именно такая погода и стояла, когда цветут цветы, бьют фонтаны. По-моему, это прекрасно».
Необычно жаркая погода в российской столице обусловлена влиянием тёплых и сухих воздушных масс из Центральной Азии. Сыграл свою роль и антициклон.
[Дмитрий, житель Москвы]:
«Погодка прекрасная. Мы с семьёй выбрались в реконструированный речной вокзал. Получаем массу удовольствия. У меня ребёнок там плещется в фонтанах, ловим бабочек, кайфуем, радуемся жизни. Супер!»
17 мая в Москве был побит температурный рекорд 63-летней давности для этого дня. Столбик термометров поднялся до 27,1 градуса. А 18 мая в столице зафиксировали более 30 градусов. Последний раз в этот день было так жарко в конце XIX века.
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