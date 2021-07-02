Сотни булочек: волонтёры Рио-де-Жанейро кормят жителей бедных районов

Эти тысячи хрустящих ароматных булочек уже скоро отправятся к жителям бедных районов на западе Рио-де-Жанейро. Пандемия..

Эти тысячи хрустящих ароматных булочек уже скоро отправятся к жителям бедных районов на западе Рио-де-Жанейро. Пандемия коронавируса не только унесла более полумиллиона жизней бразильцев, но и ещё больше толкнула людей в нищету. Теперь волонтёры раздают нуждающимся бесплатную еду.

[Берталду Соза Суреш, один из руководителей программы]:

«Мы очень рады, что можем помочь. Тяжело видеть на лицах людей боль и страдания. В Рио-де-Жанейро на участках в 5, 10, 15 и 20 километров сосредоточены очаги бедности, где люди страдают от голода».

В рамках кампании волонтёры разносят хлеб, горячую еду и товары первой необходимости малообеспеченным семьям, пациентам реабилитационных центров, постояльцам домов престарелых и бездомным.

[Дженифер да Силва, волонтёр]:

«Я рада помочь, потому что знаю, что мир станет лучше, если каждый сделает хотя бы немного. Мы очень хотим, чтобы дела пошли лучше. Постепенно помогаем всё большему числу людей. Сейчас помощь получают немногие. Хорошо было бы, если бы её можно было оказать всем».

Почти 13% населения Бразилии живёт за чертой бедности, получая 50 долларов США в месяц. Это самый высокий уровень нищеты для страны за последние десять лет.

Во время пандемии многим стало ещё сложнее обеспечить себя продовольствием, поскольку резко выросли цены на продукты питания.

[Летисия Виллаш, местная жительница]:

«Это так хорошо, что они помогают людям. Гуляя здесь с мамой, мы видим детей, умирающих от голода, их очень жаль».

Эта программа действует с апреля прошлого года. За этот период пожертвовали уже более двух миллионов буханок свежеиспечённого хлеба.

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