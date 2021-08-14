Поделиться золотой медалью, облить соперницу и ещё три добрые истории с Олимпиады

На Олимпийских играх в Токио 2021 спортсмены не только показывали высшие достижения в спорте, но и проявляли солидарность, доброту и теплоту друг к другу. Вот несколько историй.

Японец Каноа Игараси проиграл бразильцу Итало Феррейре в поединке по сёрфингу, дебютном виде спорта на Олимпиаде. Затем была пресс-конференция. Феррейре понадобилась помощь в переводе вопроса на португальский язык. Каноа бросился помогать переводить для соперника, применив знания португальского. «Да, спасибо, Каноа», – сказал Феррейра с лучезарной улыбкой.

В другом случае два бегуна во время полуфинального забега на 800 метров упали. Американец Исайя Джуэтт и ботсванец Найджел Амос некоторое время лежали на беговой дорожке, потом помогли друг другу встать и вместе направились к финишу.

Несколько дней спустя после этого случая итальянец Джанмарко Тамбери и катарец Мутаз Баршим показали одинаковый результат в прыжках в высоту, преодолев 2,37 метра. Затем планку подняли на высоту 2,39 метра. После трёх безуспешных попыток они решили не переходить к тай-брейку. Оба получили золото.

«Я точно знаю, что за то, что я сделал, я заслужил это золото. Он сделал то же самое, поэтому я знаю, что он тоже заслужил это золото», – сказал Мутаз Баршим. «Это не просто спорт. Это послание, которое мы передаём молодому поколению», – добавил спортсмен.

«Делиться с другом ещё прекраснее», – сказал Джанмарко Тамбери. «Это было просто волшебно».

Другой случай произошёл после победы Соединенных Штатов над Бразилией в финале кругового турнира по пляжному волейболу в трёх сетах. Американка Келли Клас давала интервью после тяжёлой победы. Бразильянка Ребекка Кавальканти подошла к Келли и шутя вылила бутылку воды ей на спину. Победители посмеялись над этим, сказав, что они – друзья.

Норвежка Лотте Миллер заняла 24-е место в женском триатлоне. После финиша она подошла к бельгийке Клэр Мишель, которая финишировала последней и, рыдая, упала на землю.

Клэр финишировала с отставанием в 15 минут от победительницы. Но всё же дошла до финиша. В гонке участвовали 54 спортсменки, но 20 либо были не допущены на круг, либо сошли с дистанции.

«Ты, чёрт возьми, – боец», – сказала Миллер, обращаясь к Клэр. «Это олимпийский дух. Он у тебя на все 100%».

На Олимпиаде спортсмены праздновали победу, вытирали слёзы от эмоций и подбадривали друг друга.