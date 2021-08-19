Бразильский чемпион-каноист вдохновил детей-аборигенов заниматься греблей

Дети Амазонки, которые выросли на воде с вёслами в руках, теперь идут к новой мечте. На..

[Таилу Понтеш-де-Араужу, 17-летний каноист]:

«Он мотивирует меня грести каждый день».

Дети Амазонки, которые выросли на воде с вёслами в руках, теперь идут к новой мечте. На Олимпиаде в Токио бразилец Изакиас Кейрос завоевал золото в гребле на каное. Это вдохновило подростков начать тренировки.

Таилу живёт в деревне Трес-Унидос и тренируется в притоке Амазонки. Вместе с ним в специальной программе участвует около 60 других подростков и детей.

[Таилу Понтеш-де-Араужу, 17-летний каноист]:

«Моя мечта – поучаствовать в Олимпиаде и завоевать медали, а также продолжать карьеру. Это непросто. Нам ничего просто не даётся».

Тренер говорит, что местные жители обычно гребут плавно и беззвучно, чтобы не распугать рыбу. Но в спортивной гребле техника совершенно другая.

[Нивальду Оливьера Кордериу, тренер]:

«Они буквально родились в традиционных каное. Это помогает им с балансом и спортивным духом».

Дети тренируются по четыре часа в день. Всё оборудование им предоставляют бесплатно.

[Нивальду Оливьера Кордериу, тренер]:

«После того как Изакиас Кейрос выиграл золотую медаль (на Олимпиаде), всё больше и больше детей связываются со мной в Whatsapp и хотят зарегистрироваться. Наши двери открыты для всех».

Курсы открыла Бразильская федерация гребли на каноэ при сотрудничестве с несколькими некоммерческими организациями.

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