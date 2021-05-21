Телеканал NTD

На Галапагосах морского льва сбила машина

На Галапагосах морского льва сбила машина

Этот огромный морской лев попал под машину. ДТП произошло в морском порту Галапагосского острова Сан-Кристобаль. Осмотреть..

Дата загрузки: 2021-05-21

Этот огромный морской лев попал под машину. ДТП произошло в морском порту Галапагосского острова Сан-Кристобаль.

Осмотреть пострадавшего прибыли смотрители местного национального парка. На первый взгляд, животное почти не пострадало.

[Джефферсон Эррера, смотритель]:
«Животное, попавшее в аварию – самец морского льва. Он весит около 250 килограммов. Мы проверили, как двигаются его конечности. В настоящее время движения стабильные, но персонал Национального парка Галапагос продолжат следить за ним, чтобы убедиться, что из него не течёт никаких жидкостей, и внутренние органы не повреждены».

Как сообщается, машина протащила животное на 20 метров. Работники парка собирают информацию о ДТП, чтобы, возможно, подать на водителя в суд.

Благодаря разнообразию флоры и фауны Галапагосские острова входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь водится много видов черепах, а также фламинго, альбатросы и бакланы.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...