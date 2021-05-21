На Галапагосах морского льва сбила машина

Этот огромный морской лев попал под машину. ДТП произошло в морском порту Галапагосского острова Сан-Кристобаль. Осмотреть..

Этот огромный морской лев попал под машину. ДТП произошло в морском порту Галапагосского острова Сан-Кристобаль.

Осмотреть пострадавшего прибыли смотрители местного национального парка. На первый взгляд, животное почти не пострадало.

[Джефферсон Эррера, смотритель]:

«Животное, попавшее в аварию – самец морского льва. Он весит около 250 килограммов. Мы проверили, как двигаются его конечности. В настоящее время движения стабильные, но персонал Национального парка Галапагос продолжат следить за ним, чтобы убедиться, что из него не течёт никаких жидкостей, и внутренние органы не повреждены».

Как сообщается, машина протащила животное на 20 метров. Работники парка собирают информацию о ДТП, чтобы, возможно, подать на водителя в суд.

Благодаря разнообразию флоры и фауны Галапагосские острова входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь водится много видов черепах, а также фламинго, альбатросы и бакланы.

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