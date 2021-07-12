ДТП в Турции: разбился микроавтобус с мигрантами
Они ехали в надежде на лучшую жизнь в Европе. Однако их жизнь внезапно оборвалась в результате..
Дата загрузки: 2021-07-13
Не менее 12 мигрантов из Афганистана, Пакистана и Бангладеш погибли, когда микроавтобус, в котором они ехали, упал в кювет, а затем загорелся. Ещё 26 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.
ДТП произошло в турецкой области Ван недалеко от границы с Ираном.
Личности погибших пока не разглашают. Известно, что водитель микроавтобуса выжил, и его уже взяли под стражу.
Турция остаётся ключевым транзитным пунктом для мигрантов, которые стремятся попасть в Европу в поисках работы и лучшей жизни. В основном, люди едут из Ирана, Афганистана и Пакистана.
Обычно они переходят ирано-турецкую границу пешком. Затем нанимают автомобили, чтобы добраться до крупных городов, таких как Стамбул и Анкара.
С 2014 года Турция приняла больше всего мигрантов в мире. При этом в 2016-м она заключила с ЕС миграционное соглашение. Анкара принимает обратно всех нелегальных мигрантов, которые приплывают к греческим берегам на лодках. Взамен Брюссель забирает такое же число сирийских беженцев, а также оказывает турецким властям финансовую помощь.
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