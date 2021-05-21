Турция запретила импорт пластиковых отходов

Турция запретила импорт большинства видов пластика. Такое решение Анкара приняла после того, как организация «Гринпис» обнаружила..

Турция запретила импорт большинства видов пластика. Такое решение Анкара приняла после того, как организация «Гринпис» обнаружила горы отходов на юге страны. Как предполагается, их ввезли из Великобритании, Германии и других государств. Есть вероятность, что в ряде случаев это было сделано нелегально.

Экологи говорят, что посетили десять свалок в провинции Адана. На них сжигали пластик из Великобритании, а также Германии, Польши и других стран ЕС.

Согласно отчёту организации, отходы лежат на обочинах дорог и в полях, а также плавают в реках.

По данным профильного ведомства, Турция запретила ввозить полиэтилен, который используют для производства пакетов для супермаркетов и многих видов упаковки. Запрет вступает в силу с 3 июля.

[Темиз Атес, представительница «Гринпис»]:

«В поправке, опубликованной Министерством торговли 18 мая, полиэтиленовые и пластиковые изделия добавили в список отходов, которые теперь ввозить незаконно. Это историческое решение».

Министр окружающей среды Турции сказал, что таможня усилит проверки на границе. Также начались рейды на незаконные свалки.

[Мурат Курум, министр окружающей среды Турции]:

«Недавно, после выявления нежелательных мест в Адане, наши команды проверили 152 частных территории и прекратили работу 29 компаний. 32 компании оштрафовали примерно на 950 тысяч долларов».

Экспорт пластиковых отходов считается незаконным. Исключение делают только для отходов, предназначенных для переработки или сжигания на тепловой электростанции.

По данным «Гринпис», товары, изготовленные из полиэтилена, в том числе пластиковые пакеты для покупок, необходимо перерабатывать быстро, желательно в течение месяца. В противном случае они становятся непригодными для вторичной переработки.

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