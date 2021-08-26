Черепаха, убившая птицу, поразила учёных

Гигантская черепаха – один из природных вегетарианцев. Или нет? На этих кадрах можно увидеть невероятное: черепаха..

Гигантская черепаха – один из природных вегетарианцев. Или нет?

На этих кадрах можно увидеть невероятное: черепаха на сейшельском острове Фрегат догоняет и убивает птенца крачки.

Такое поведение среди представителей этих амфибий видят впервые. И это полностью меняет представления учёных.

[Джастин Герлах, исследователь]:

«Все знали или по крайней мере считали, что черепахи – травоядные. Иногда эти животные могут съесть мясо, если оно им встретится. Если оно есть, почему бы и нет. Но это исключение. Они не охотятся, не убивают добычу. Поэтому это абсолютно неожиданно».

Птенец глупой крачки выпал из гнезда на дереве. Когда черепаха к нему приближается, он не убегает, поскольку его инстинкты говорят: на землю прыгать опасно, нужно оставаться на бревне.

В итоге черепахе, хоть и очень медленно, удаётся убить добычу.

Учёные считают, что конкретно эта черепаха, похоже, убивает не впервые.

[Джастин Герлах, исследователь]:

«Это агрессивное и целенаправленное действие. Случайности быть не может. Всё это говорит о том, что она делала это и раньше».

В целом на острове Фрегат обитает более 3000 гигантских черепах альдабра. Это вторая крупнейшая колония этих амфибий в мире.

Теперь исследователи намерены лучше изучить поведение гигантских черепах и понять, какие ещё охотничьи инстинкты у них есть.

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