Сверчки во фритюре: кыргызский бизнесмен разводит насекомых на продажу

Кыргызский предприниматель Адыл Гапаров вдохновился статьями в Интернете и открыл сверчковую ферму. Сейчас у него примерно..

Кыргызский предприниматель Адыл Гапаров вдохновился статьями в Интернете и открыл сверчковую ферму. Сейчас у него примерно тонна насекомых. Основное направление предприятия – производство муки из сверчков. По словам Гапарова, мука на 70% состоит из белка. Также в ней есть микро- и макроэлементы.

[Адыл Гапаров, владелец фермы]:

«Сейчас мы ведём переговоры с несколькими компаниями, которые просят у нас объёмы муки, которые мы сейчас не можем им обеспечить. Из этой муки они собираются производить батончики с высоким содержанием протеина – для спортсменов, для тех, кто хочет похудеть».

Наилучшие условия для сверчков – это температура выше 30 градусов и минимальная влажность.

[Адыл Гапаров, владелец фермы]:

«Кыргызстан в этом плане идеально подходит для разведения сверчков. Мы можем буквально во всех областях открывать подобные хозяйства с расчётом (поставок) на экспорт. Китай ежегодно потребляет 30 тысяч тонн насекомых. При этом производит только 20 тысяч тонн».

Разведение сверчков – нелёгкое дело. Обилие информации в Интернете не помогает избежать неудач.

[Адыл Гапаров, владелец фермы]:

«Мы этому учимся, этим занимаемся методом проб и ошибок. Буквально за полгода мы три раза поколения за ночь потеряли. И специалиста в этой области просто-напросто у нас нет. Люди и готовы помочь, но не знают, как».

Ферма продаёт муку из сверчков по 80 долларов за килограмм. Также здесь делают насекомых во фритюре с приправами.

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