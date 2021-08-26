Традиции кочевников: верблюдов разводит семья из Кош-Агача

[Келдос Маткеримов, владелец фермы]:

«Василиса хорошая, она умница, умница».

Полуторагодовалая верблюдица Василиса входит в молодое хозяйство Келдоса Маткеримова. В селе Кош-Агач, что на границе с Китаем, Монголией и Казахстаном, он возрождает традиции предков. Веками в этих местах проходили кочевые тропы казахов. Часть из них так и осела в России.

[Келдос Маткеримов, владелец фермы]:

«Верблюдов держали наши предки, кочевали на верблюдах. Они переносят жару, к суровым условиям более приспособленные».

Условия в районе Кош-Агача − как на Крайнем Севере. Зимой морозы минус 50. На площади в 20 гектаров Келдос создаёт своё поголовье верблюдов, яков, баранов и лошадей.

Раньше мужчина занимался туристическим бизнесом, но пять лет назад понял: чтобы сохранить традиции, нужно самому засучить рукава. Каждое утро приходит на ферму. И не один. Несмотря на юный возраст, его дети − полноценные помощники.

[Келдос Маткеримов, владелец фермы]:

«Дети выросли, я на них смотрю, надо это. Необходимо просто. По-началу у нас было как: пойдём на турбазу поработаем. Нет, телефон. А потом я стал замечать, что он отсюда не хочет уходить. Здесь у него свой жеребёнок, он имя ему придумал, свой козлёнок, верблюд».

Восьмилетний Омар лихо загоняет скот, хотя всего год в седле. Для него это и игра, и почётная обязанность.

[Омар Маткеримов, 8 лет, сын фермера]:

«Это интересно просто. И немного страшновато. Упасть. Что упадёшь. Она когда скачет, человек подпрыгивает».

А 14-летняя Мадина всего год назад научилась доить кобылу. Из этого молока создаётся один из главных продуктов кочевников − кумыс. Процедуру повторяют каждые два часа. За раз удаётся собрать 800 граммов молока. Работа кропотливая и опасная. Норовистая кобыла может лягнуть в любой момент.

[Мадина Маткеримова, 14 лет, дочь фермера]:

«Молоко кобылье − оно, знаете, как молоко с сахаром, а коровье − это обычное молоко. Мне очень было интересно раньше как жили предки, научиться тому, что они умели. У нас сейчас дети же в основном в телефоне сидят. Мне хотелось научиться тому, чего не умеет кто-то другой».

С обычаями древних казахов семья Маткеримовых знакомит и туристов. Надеется сохранить и преумножить наследие предков в современном мире.

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