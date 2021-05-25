Италия отмечает 700-летие смерти Данте публичными чтениями

Каждый вечер в течение последних восьми месяцев Джулиана Турати открывает свою потрёпанную копию «Божественной комедии» Данте. Эти публичные чтения проходят у могилы великого средневекового поэта.

Он умер здесь, в Равенне, бывшей столице Византии, 13 сентября 1321 года.

В этом году по всей Италии проходят мероприятия в честь 700-летней годовщины смерти Данте. Это и концерты, и выставки, и театральные представления.

[Джулиана Турати, участница публичных чтений]:

«Всегда есть что-то новое. Даже если вы прочитали и перечитали всё, у Данте всегда есть более глубокий смысл. И это всегда мне нравилось и меня очаровывало».

Публичные чтения начались в сентябре прошлого года. Завершатся в сентябре этого. Их цель – объединить с помощью произведений Данте всех: от местных жителей до туристов и учёных.

Рядом хранятся копии «Божественной комедии» на 60 языках. Организаторы надеются, что туристы будут читать их на своём родном языке, когда возобновятся поездки после пандемии.

[Франческа Маси, организатор мероприятий]:

«Чтение Данте – пожалуй, самая искренняя и глубокая дань уважения, которую мы можем предложить».

Данте написал «Божественную комедию» во время изгнания из его родной Флоренции. Писатель стал символом объединения Италии в 1861 году. Тем не менее Флоренция и Равенна продолжают сражаться за его наследие, а также за право на его останки.

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