Италия отмечает 700-летие смерти Данте публичными чтениями
Каждый вечер в течение последних восьми месяцев Джулиана Турати открывает свою потрёпанную копию «Божественной комедии» Данте...
Дата загрузки: 2021-05-25
Он умер здесь, в Равенне, бывшей столице Византии, 13 сентября 1321 года.
В этом году по всей Италии проходят мероприятия в честь 700-летней годовщины смерти Данте. Это и концерты, и выставки, и театральные представления.
[Джулиана Турати, участница публичных чтений]:
«Всегда есть что-то новое. Даже если вы прочитали и перечитали всё, у Данте всегда есть более глубокий смысл. И это всегда мне нравилось и меня очаровывало».
Публичные чтения начались в сентябре прошлого года. Завершатся в сентябре этого. Их цель – объединить с помощью произведений Данте всех: от местных жителей до туристов и учёных.
Рядом хранятся копии «Божественной комедии» на 60 языках. Организаторы надеются, что туристы будут читать их на своём родном языке, когда возобновятся поездки после пандемии.
[Франческа Маси, организатор мероприятий]:
«Чтение Данте – пожалуй, самая искренняя и глубокая дань уважения, которую мы можем предложить».
Данте написал «Божественную комедию» во время изгнания из его родной Флоренции. Писатель стал символом объединения Италии в 1861 году. Тем не менее Флоренция и Равенна продолжают сражаться за его наследие, а также за право на его останки.
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