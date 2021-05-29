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Зачем слон устроил блокпост на дороге

Зачем слон устроил блокпост на дороге
Зачем слон устроил блокпост на дороге

Слон Ауан-тиа живёт в заповеднике дикой природы в провинции Чачоенгсао в Таиланде. Время от времени он выходит на дорогу. Но не на прогулку, а в поисках сладкого. Грузовики в этом районе перевозят сахарный тростник.

Ауан-тиа обнюхал первые две машины, но они были хорошо накрыты, и он их пропустил. Но из третьей слону всё же удалось достать сахарный тростник. Пока он ел, на дороге образовалась небольшая пробка. Водитель терпеливо ждал, пока слон уйдёт.

Даже при отсутствии сахара в пище у слонов с возрастом выпадают зубы. В результате, они не могут есть и вынуждены голодать. В зоопарках обычно следят за тем, чтобы животные питались здоровой пищей. Если у слонов всё же выпадают зубы, то смотрители кормят животных более мягкой пищей.

 

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