Зачем слон устроил блокпост на дороге

Слон Ауан-тиа живёт в заповеднике дикой природы в провинции Чачоенгсао в Таиланде. Время от времени он выходит на дорогу. Но не на прогулку, а в поисках сладкого. Грузовики в этом районе перевозят сахарный тростник.
Ауан-тиа обнюхал первые две машины, но они были хорошо накрыты, и он их пропустил. Но из третьей слону всё же удалось достать сахарный тростник. Пока он ел, на дороге образовалась небольшая пробка. Водитель терпеливо ждал, пока слон уйдёт.
Даже при отсутствии сахара в пище у слонов с возрастом выпадают зубы. В результате, они не могут есть и вынуждены голодать. В зоопарках обычно следят за тем, чтобы животные питались здоровой пищей. Если у слонов всё же выпадают зубы, то смотрители кормят животных более мягкой пищей.