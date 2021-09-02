В Индии голодающие редкие макаки ищут еду возле дорог

[Аджай Кумар Шарма, эколог]:

«Уже много лет у львинохвостых макак меняется поведение. Это происходит исключительно из-за сокращения лесов и отсутствия пищи».

Стая редких львинохвостых макак появилась возле дорог в индийском штате Карнатака. Обезьяны пытаются найти остатки пищи, брошенной людьми. Из-за чрезмерной вырубки лесов им не хватает еды.

Обезьянам также угрожают нелегальная охота и незаконная торговля дикими животными.

У львинохвостых макак на конце хвоста – кисточка, как у льва. Их также называют вандеру.

Обитают в тропических лесах в штатах Керала, Карнатака и Тамилнад на юго-западе Индии. Большую часть времени проводят на деревьях.

Эти животные находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. В дикой природе осталось всего 2500 особей.

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