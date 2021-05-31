Незаконная стройка угрожает древнему городу Теотиуакан

На фоне пирамид древнего индейского города Теотиуакан в Мексике ведётся незаконное строительство. Работы грозят уничтожить останки храмов, а также около двух десятков других строений.

Теотиуакан в эпоху доколумбовой Америки был одним из шести крупнейших городов мира. Сегодня это очень знаменитая достопримечательность. Не удивительно, что стройка вызвала негодование людей.

Владелец земли, на которой строительство строго запрещено, уже два месяца игнорирует любые распоряжения о заморозке работ.

[Рохелио Риверо Чонг, директор археологической зоны Теотиуакан]:

«Они не следуют распоряжению. Нужно было приостановить работы. Однако они этого не сделали. Институт подал как минимум две жалобы по этому делу, две жалобы о срыве печатей, неуважении к суду и предполагаемом археологическом ущербе. Работы не остановили, и это свидетельствует о полной безнаказанности владельцев».

Имя владельца участка не разглашается. Директор археологической зоны Теотиуакан говорит, что полиция ничего не может сделать.

[Рохелио Риверо Чонг, директор археологической зоны Теотиуакан]:

«Нам сложно бороться с этим строительством, поскольку они строят ночью или по выходным. К тому времени, когда мы приостанавливаем работы, они уничтожают все следы».

В конце апреля в федеральную прокуратуру Мексики подали иск на владельца, в котором его обвинили в том, что он нанёс ущерб археологическому наследию. Однако на какой стадии расследование, пока неизвестно.

Участок находится в районе, который считается одним из старейших в Теотиуакане. Первоначальные раскопки показали, что здесь был церемониальный комплекс по меньшей мере с тремя храмами. Также было около 25 других построек.

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