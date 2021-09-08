Зачем девушка спровоцировала аварию на дороге

Старшеклассница из Флориды Оливия Джонс ехала на машине. Когда она остановилась на светофоре, то увидела женщину- водителя, низко склонившуюся над рулём.

«Я подумала, что она пишет смс, потому что смотрела вниз. А потом у неё начались судороги», – вспоминает Оливия. Женщину стало трясти, и движущееся в потоке машин авто стало неуправляемым.

Девушка открыла дверь своей машины, пытаясь предупредить водителей. Но на неё никто не обращал внимания. Тогда Оливия резко развернула свою машину, подставив её под авто женщины. Произошло столкновение. «Я подошла к машине, сняла с неё ремень безопасности. Позвонила по телефону 911», – рассказала девушка.

Когда Оливию спросили, было ли ей страшно, она ответила: «О, да. У меня дрожали ноги. Я очень нервничала».