Напуганные слоны топчут деревни в Индии

Эти дикие слоны бродят рядом с индийской деревней Каранджия в штате Одиша, но здесь им не..

Эти дикие слоны бродят рядом с индийской деревней Каранджия в штате Одиша, но здесь им не рады. Местные жители уже давно не спят по ночам в страхе перед незваными гостями.

Слоны в поисках пищи вытаптывают посевы и даже рушат дома. Кирпичные стены не могут защитить от вторжения толстопятых и рушатся от ударов, как игрушечные.

При этом сами животные – просто жертвы обстоятельств. Они бегут из привычных мест обитания из-за незаконной добычи полезных ископаемых. Слонов пугают взрывы.

[Ваноомитра Ачарья, эксперт по дикой природе]:

«Слоны либо из штата Джаркханд, либо из парка Симли целый год сеют хаос в этом районе. Главная причина – нелегальная добыча полезных ископаемых в экологически чувствительных зонах. Никто не обращает на это внимания и не контролирует ситуацию».

В Индии слонов считают священными животными. Но этот статус не спасает их от гибели в дорожно-транспортных происшествиях, при столкновении с поездами или во время конфликтов с людьми.

В этой стране обитает более половины мировой популяции азиатских слонов.

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