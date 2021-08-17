Сибирские деревни учатся жить в окружении горящих лесов

Жители отдаленной сибирской деревни привыкают к новым условиям жизни – в окружении лесных пожаров. В Якутии..

Жители отдаленной сибирской деревни привыкают к новым условиям жизни – в окружении лесных пожаров. В Якутии очаги вспыхивают каждый год. Но в последнее время пожары стали особенно интенсивными. Так, недавние – настолько крупные, что дым дошёл даже до Северного полюса.

63-летняя Татьяна Никифорова прожила здесь всю свою жизнь.

[Татьяна Никифорова, местная жительница]:

«Конечно, страшно. Вот лес горит – лес жалко, конечно. И пожарные есть рядом, охраняют нас. Конечно, страшно. Если ветер дует сюда, то дыма слишком много бывает».

Женщина говорит, что теперь учится, как защищать дом от огня. Но инструментов мало.

[Татьяна Никифорова, местная жительница]:

«Вот первый раз. Мы даже не готовы к пожару. Вот в чём дело. Сейчас уже научилась, надо готовиться к пожару. У нас огнетушителя нету. Ничего нету».

Пожарные борются с огнём и с земли, и с воздуха. Но людей не хватает.

[Владимир Байбаченко, пожарный]:

«Задача – ликвидировать эти пожары. Но вот этот пожар такой площади, что такими силами ликвидировать его, скажем, ну очень сложно. Тем более, что вчера поднялся сильный ветер, замучились с перекидами. У нас на 21 человека здесь больше 25 километров».

Пожары вызваны жаркой погодой. Учёные беспокоятся, что бедствие ускорит процесс таяния вечной мерзлоты.

Впрочем, первоочерёдная задача – спасать людей.

[Александр Архипов, пожарный]:

«Основная задача – это обезопасить, если поблизости есть какие-то посёлки, деревни. То есть в первую очередь обезопасить, чтобы они не сгорели у нас».

В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера.

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