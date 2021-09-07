В Чили спасли заблудившегося пингвина Гумбольдта

Заблудившегося пингвина Гумбольдта спасли на севере Чили. Сначала на побережье Тихого океана его заметили туристы. Пингвин..

Заблудившегося пингвина Гумбольдта спасли на севере Чили. Сначала на побережье Тихого океана его заметили туристы. Пингвин был ослабшим и казалось, не понимает, где оказался. Возможно, от привычных мест обитания его унесло морским течением.

Опеку над птицей взяли местные рыболовы. Сначала её отправили в ветеринарную клинику в Кальдеру. Пингвин снова набрался сил, и теперь его возвращают в дикую природу национального парка Пан-де-Асукар.

[Гонсало Гомес, сотрудник агентства по рыболовству]:

«Мы выбрали этот парк, потому что рядом есть остров, где обитает много пингвинов. Это место их скопления ближе всего к тому, где была найдена наша птица».

Пингвины Гумбольдта считаются уязвимым видом. В дикой природе их всё меньше. Сейчас насчитывается не более 10 тысяч взрослых птиц. Этот вид занесён в Красную книгу, а также охраняется государством в Чили.

Пингвины Гумбольдта обитают на побережье Перу и Чили в тех местах, где проходит холодное Перуанское течение.

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