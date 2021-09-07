В Чили спасли заблудившегося пингвина Гумбольдта
Заблудившегося пингвина Гумбольдта спасли на севере Чили. Сначала на побережье Тихого океана его заметили туристы. Пингвин..
Дата загрузки: 2021-09-07
Заблудившегося пингвина Гумбольдта спасли на севере Чили. Сначала на побережье Тихого океана его заметили туристы. Пингвин был ослабшим и казалось, не понимает, где оказался. Возможно, от привычных мест обитания его унесло морским течением.
Опеку над птицей взяли местные рыболовы. Сначала её отправили в ветеринарную клинику в Кальдеру. Пингвин снова набрался сил, и теперь его возвращают в дикую природу национального парка Пан-де-Асукар.
[Гонсало Гомес, сотрудник агентства по рыболовству]:
«Мы выбрали этот парк, потому что рядом есть остров, где обитает много пингвинов. Это место их скопления ближе всего к тому, где была найдена наша птица».
Пингвины Гумбольдта считаются уязвимым видом. В дикой природе их всё меньше. Сейчас насчитывается не более 10 тысяч взрослых птиц. Этот вид занесён в Красную книгу, а также охраняется государством в Чили.
Пингвины Гумбольдта обитают на побережье Перу и Чили в тех местах, где проходит холодное Перуанское течение.
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