Олень и собака дружат более 10 лет

Машина сбила маму-олениху, и оленёнка взяла семья Браунов. Сироту назвали Баттонс и поставили цель вырастить, после чего отпустить в дикую природу.

Оленёнок-самка подружилась со всеми животными в семье: кошкам и собаками. Но лучшим другом Баттонс стал ретривер Джи-Бро. У Браунов большой участок земли. Они разработали маршрут протяжённостью 8 км и выгуливают всех питомцев вместе. Это укрепило дружбу между животными. Баттонс выросла, стала красивой оленихой и живёт в лесу.

Иногда Баттонс приходит к дому, когда хочет увидеть Джи-Бро. Она стучит копытом в дверь, пока ей не откроют, или заглядывает через стекло.

Когда у Баттонс появилось потомство, она привела оленят к другу-собаке. Они вместе гуляют. Джи-Бро с нежностью вылизывает малышей, им это нравится.

Когда Джи-Бро резвится с оленятами и на него налипает грязь, то вылизывает его уже Баттонс.

Совместные прогулки – их любимое занятие.

Дружба Джи-Бро и Баттонс длится уже 11 лет.

