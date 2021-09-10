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Олень и собака дружат более 10 лет

Олень и собака дружат более 10 лет
Олень и собака дружат более 10 лет

Машина сбила маму-олениху, и оленёнка взяла семья Браунов. Сироту назвали Баттонс и поставили цель вырастить, после чего отпустить в дикую природу.
e - Олень и собака дружат более 10 летОленёнок-самка подружилась со всеми животными в семье: кошкам и собаками. Но лучшим другом Баттонс стал ретривер Джи-Бро. У Браунов большой участок земли. Они разработали маршрут протяжённостью 8 км и выгуливают всех питомцев вместе. Это укрепило дружбу между животными. Баттонс выросла, стала красивой оленихой и живёт в лесу.
f - Олень и собака дружат более 10 летИногда Баттонс приходит к дому, когда хочет увидеть Джи-Бро. Она стучит копытом в дверь, пока ей не откроют, или заглядывает через стекло.

z - Олень и собака дружат более 10 лет

n - Олень и собака дружат более 10 лет

i - Олень и собака дружат более 10 летКогда у Баттонс появилось потомство, она привела оленят к другу-собаке. Они вместе гуляют. Джи-Бро с нежностью вылизывает малышей, им это нравится.

g - Олень и собака дружат более 10 лет

ch - Олень и собака дружат более 10 лет

sh - Олень и собака дружат более 10 летКогда Джи-Бро резвится с оленятами и на него налипает грязь, то вылизывает его уже Баттонс.

gg 1 - Олень и собака дружат более 10 летСовместные прогулки – их любимое занятие.

k - Олень и собака дружат более 10 летДружба Джи-Бро и Баттонс длится уже 11 лет.

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