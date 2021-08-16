Сохранились даже усы: учёные выяснили возраст останков пещерного львёнка
Учёные Якутии определили возраст останков пещерного львёнка, обнаруженного в вечной мерзлоте Сибири в 2018 году. По..
Дата загрузки: 2021-08-16
[Валерий Плотников, исследователь]:
«Что касается этого львёнка, он конечно уникален тем, что сохранились внутренние органы, сохранилась внешняя морфоструктура, скелет, шерсть сохранилась».
Более того, учёные надеются, что на этих останках удастся найти следы материнского молока.
[Валерий Плотников, исследователь]:
«Из этого можно вывести, допустим, диету матери – чем она питалась. Сейчас это уже возможно».
Годом ранее в 15 метрах от Спарты нашли останки ещё одного пещерного львёнка, которого назвали Борис. Изначально предполагали, что они со Спартой могут быть из одного помёта. Однако позже учёные пришли к выводу, что разница в возрасте останков просто огромна. Так, Борис жил в той местности более 43 тысяч лет назад.
На момент гибели обоим львятам было 1-2 месяца. При этом Спарту уже назвали самыми идеально сохранившимися останками животного Ледникового периода.
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