Сохранились даже усы: учёные выяснили возраст останков пещерного львёнка

Учёные Якутии определили возраст останков пещерного львёнка, обнаруженного в вечной мерзлоте Сибири в 2018 году. По..

[Валерий Плотников, исследователь]:

«Что касается этого львёнка, он конечно уникален тем, что сохранились внутренние органы, сохранилась внешняя морфоструктура, скелет, шерсть сохранилась».

Учёные Якутии определили возраст останков пещерного львёнка, обнаруженного в вечной мерзлоте Сибири в 2018 году. По их мнению, тело Спарты (так назвали самку) лежало в толще земли последние 28 тысяч лет. При этом оно удивительно сохранилось, включая мех и даже усы.

Более того, учёные надеются, что на этих останках удастся найти следы материнского молока.

[Валерий Плотников, исследователь]:

«Из этого можно вывести, допустим, диету матери – чем она питалась. Сейчас это уже возможно».

Годом ранее в 15 метрах от Спарты нашли останки ещё одного пещерного львёнка, которого назвали Борис. Изначально предполагали, что они со Спартой могут быть из одного помёта. Однако позже учёные пришли к выводу, что разница в возрасте останков просто огромна. Так, Борис жил в той местности более 43 тысяч лет назад.

На момент гибели обоим львятам было 1-2 месяца. При этом Спарту уже назвали самыми идеально сохранившимися останками животного Ледникового периода.

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