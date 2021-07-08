Для спасения балканских рысей создали заповедник в Северной Македонии

Балканские рыси, которым угрожает вымирание, получили шанс выжить. В Северной Македонии недавно появился новый национальный парк Шар-Планина. Он находится в одноимённых горах. Дебаты о необходимости основания этого заповедника длились 27 лет.

[Соня Геберт, координатор Программы ООН по окружающей среде]:

«Это огромное достижение для природы и для людей. И очень важно то, что у нас уже запланированы одобренные проекты. Они гарантируют, что этот национальный парк не будет так называемым бумажным парком, то есть существующим только на карте».

Балканская рысь – подвид обыкновенной рыси. Это самая крупная хищная кошка на Балканах. Она находится под защитой уже более полувека, но её численность сокращается. Считается, что в дикой природе осталось менее 50 взрослых рысей. Главная угроза для них – браконьерство и вырубка лесов.

[Соня Геберт, координатор Программы ООН по окружающей среде]:

«Их среда обитания просто разрушена. У них не осталось возможности свободно передвигаться по лесам и спокойно размножаться».

Рыси охотятся на оленей, зайцев и лис. Но, когда пищи не хватает, нападают на овец. Поэтому эти кошки стали мишенью для фермеров. Теперь же власти будут компенсировать скотоводам потери.

Новый национальный парк граничит с македонским заповедником Маврово и с парком Шар-Планина в Косово.

[Соня Геберт, координатор Программы ООН по окружающей среде]:

«Парк площадью 63 тысячи гектаров станет частью обширного заповедника и поможет защитить крупную экосистему. На этой территории есть много видов животных, которые находятся под защитой».

В горах Шар-Планина также обитают бурые медведи, волки, косули, серны, кабаны и другие дикие животные.

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